Студентова (Юрова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиДо 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
19.07.1891
Сын: Студентов Николай Иванович
Отец ребёнка: Студентов Иван Николаевич
Сокольниково, Вологодский район, Северный край
Смерть
До 1912