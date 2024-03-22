Студентова (Юрова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Студентова (Юрова) Мария Ивановна

Место рождения

Бачманка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

До 1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1891 г.р.
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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бачманка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.1891

Сын: Студентов Николай Иванович

Отец ребёнка: Студентов Иван Николаевич

Сокольниково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
До 1912
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