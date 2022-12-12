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Варвара Самойловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кравченко Иван Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кравченко Роман Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кравченко Степан Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кравченко Аксентий Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кравченко Осип Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Шаровка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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