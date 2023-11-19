Черных Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Черных Степан Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1883
Мать ребёнка: Черных Акилина Павловна(Дмитриевна)
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Черных Акилина Павловна(Дмитриевна)
Рождение ребёнка
1890
Сын: Черных Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Черных Акилина Павловна(Дмитриевна)
Смерть
Неизвестно