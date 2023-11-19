Черных Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерных Михаил Степанович

Черных Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Черных Степан Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1883

Сын: Черных Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Черных Акилина Павловна(Дмитриевна)

Рождение ребёнка
1887

Сын: Черных Михали Михайлович

Мать ребёнка: Черных Акилина Павловна(Дмитриевна)

Рождение ребёнка
1890

Сын: Черных Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Черных Акилина Павловна(Дмитриевна)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.