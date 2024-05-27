Акигитова Халиса Магамуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акигитова Халиса Магамуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1958

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1958

Отец: Акигитов Магамур

Мать: Акигитова Миндьямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибраев Шаукат Зинатович

Рождение ребёнка
25.03.1985

Дочь: Сергеева Юлия Шаукатовна

Отец ребёнка: Ибраев Шаукат Зинатович

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