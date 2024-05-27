Акигитова Халиса Магамуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1958
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1958
Отец: Акигитов Магамур
Мать: Акигитова Миндьямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибраев Шаукат Зинатович
Рождение ребёнка
25.03.1985
Дочь: Сергеева Юлия Шаукатовна
Отец ребёнка: Ибраев Шаукат Зинатович