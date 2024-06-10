Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Рожевский Rojewski Игнатий Томашев Ignacy Tomasz
Мать: Рожевская (Rojewska) (Линкевич (Linkiewicz)) Анеля Матвеева Aniela Maciej (Mateusz)
Дочь: Рожевская (Рожевская) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна
Сын: Рожевский Ефимий Михайлович
Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна
Дочь: Рожевская (Рожевская) Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна
Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна
Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна
Дочь: Рожевская (Рожевская) Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна
Дочь: Рожевская (Рожевская) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна
Сын: Рожевский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна
Сын: Рожевский Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна