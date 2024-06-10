Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев

Место рождения

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Рожевский Rojewski Игнатий Томашев Ignacy Tomasz

Мать: Рожевская (Rojewska) (Линкевич (Linkiewicz)) Анеля Матвеева Aniela Maciej (Mateusz)

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожевская (Рожевская) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна

Рождение ребёнка
08.03.1900

Сын: Рожевский Ефимий Михайлович

Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.10.1903

Дочь: Рожевская (Рожевская) Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.01.1906

Сын: Рожевский Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.05.1907

Сын: Рожевский Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.01.1910

Дочь: Рожевская (Рожевская) Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.03.1912

Дочь: Рожевская (Рожевская) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.03.1914

Сын: Рожевский Василий Михайлович

Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.10.1918

Сын: Рожевский Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Рожевская (Кузнецова) Евдокия Иоанновна

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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