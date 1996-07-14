Зайцева (Кобытяева) Евгения Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1911
Дата смерти04.12.1994
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1911
Отец: Кобытяев Мирон Миронович
Мать: Кобытяева Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Козлова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
09.10.1936
Сын: Зайцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
01.02.1938
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
10.06.1943
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
08.03.1946
Дочь: Тимошкина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Смерть
04.12.1994