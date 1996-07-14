Зайцева (Кобытяева) Евгения Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Кобытяева) Евгения Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1911

Дата смерти

04.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1911

Отец: Кобытяев Мирон Миронович

Мать: Кобытяева Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Козлова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван

Рождение ребёнка
09.10.1936

Сын: Зайцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван

Рождение ребёнка
01.02.1938

Сын: Зайцев Валентин Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван

Рождение ребёнка
10.06.1943

Сын: Зайцев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван

Рождение ребёнка
08.03.1946

Дочь: Тимошкина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван

Смерть
04.12.1994
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