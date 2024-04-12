Breitfuß (Riz-a-Porta) Charlotte* Pauline Elise Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Breitfuß (Riz-a-Porta) Charlotte* Pauline Elise Дементьевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.05.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
29.09.1888

Муж: Брейтфус Фёдор Львович

Рождение ребёнка
01.08.1889

Сын: Breitfuß Friedrich* Dominik Федорович

Отец ребёнка: Брейтфус Фёдор Львович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.08.1890

Сын: Breitfuß Nikolai Федорович

Отец ребёнка: Брейтфус Фёдор Львович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.01.1895

Сын: Breitfuß Alexis Федорович

Отец ребёнка: Брейтфус Фёдор Львович

Работа или профессия
Неизвестно
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