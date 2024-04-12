Breitfuß (Riz-a-Porta) Charlotte* Pauline Elise Дементьевна
Место рождения
Дата рождения28.05.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1860
Бракосочетание
29.09.1888
Рождение ребёнка
01.08.1889
Сын: Breitfuß Friedrich* Dominik Федорович
Отец ребёнка: Брейтфус Фёдор Львович
Рождение ребёнка
18.08.1890
Сын: Breitfuß Nikolai Федорович
Отец ребёнка: Брейтфус Фёдор Львович
Рождение ребёнка
03.01.1895
Сын: Breitfuß Alexis Федорович
Отец ребёнка: Брейтфус Фёдор Львович
Работа или профессия
Неизвестно