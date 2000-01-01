Осинкина (Пономарёва) Любовь Петровна
Место рождения(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения17.09.1879
Дата смерти19.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
1901
Муж: не указан
Бракосочетание
16.05.1912
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
16.12.1914
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Осинкин Михаил Алексеевич
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
31.10.1916
Сын: Осинкин Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Осинкин Михаил Алексеевич
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Паля Михайловна
Отец ребёнка: Осинкин Михаил Алексеевич
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Пермская губерния, РСФСР)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.05.1962