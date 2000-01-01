Осинкина (Пономарёва) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкина (Пономарёва) Любовь Петровна

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Место рождения

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

17.09.1879

Дата смерти

19.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
1901

Муж: не указан

Бракосочетание
16.05.1912

Муж: Осинкин Михаил Алексеевич

Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
16.12.1914

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Осинкин Михаил Алексеевич

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
31.10.1916

Сын: Осинкин Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Осинкин Михаил Алексеевич

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Паля Михайловна

Отец ребёнка: Осинкин Михаил Алексеевич

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Пермская губерния, РСФСР)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.05.1962
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