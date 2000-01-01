Гужва Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1949
Рождение ребёнка
18.01.1954
Рождение ребёнка
22.10.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно