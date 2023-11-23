(Голубинский) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти05.08.1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Неизвестно Иван Борисович
Отец ребёнка: Неизвестно Борис Петрович
Рождение ребёнка
Между 1762 и 1764
Дочь: (Голубинский) Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Неизвестно Борис Петрович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Голубинский Николай Борисов
Отец ребёнка: Неизвестно Борис Петрович
Голубинский Николай Борисович (1763 — ?) Родился в семье священника села Троицкого в Бору Ростовского уезда Бориса Петровича. Служил священником в том же селе. Жена его Дарья Петровна (1765-?). Дети: ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: (Кошулина) Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Неизвестно Борис Петрович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Голубинский) Матрона Борисовна
Отец ребёнка: Неизвестно Борис Петрович
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Голубинский) Анна Борисовна
Отец ребёнка: Неизвестно Борис Петрович
Смерть
05.08.1791