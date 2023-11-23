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(Голубинский) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

05.08.1791

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Неизвестно Иван Борисович

Отец ребёнка: Неизвестно Борис Петрович

Рождение ребёнка
Между 1762 и 1764

Дочь: (Голубинский) Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Неизвестно Борис Петрович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Голубинский Николай Борисов

Отец ребёнка: Неизвестно Борис Петрович

Голубинский Николай Борисович (1763 — ?) Родился в семье священника села Троицкого в Бору Ростовского уезда Бориса Петровича. Служил священником в том же селе. Жена его Дарья Петровна (1765-?). Дети: ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: (Кошулина) Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Неизвестно Борис Петрович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Голубинский) Матрона Борисовна

Отец ребёнка: Неизвестно Борис Петрович

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Голубинский) Анна Борисовна

Отец ребёнка: Неизвестно Борис Петрович

Смерть
05.08.1791

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