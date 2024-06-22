Куклов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1844
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1844
Отец: Куклов Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осетрина (Куклова) Анастасия
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куклова) Анифия
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Дойникова (Куклова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1865
Сын: Куклов Яков
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
02.10.1868
Дочь: (Куклова) Евлампия
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
09.07.1873
Сын: Куклова Гавриил
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1876
Дочь: (Куклова) Анна
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Смерть
1909
Причина смерти: от удушья