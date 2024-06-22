Куклов Петр 12.03.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куклов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1844

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1844

Отец: Куклов Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осетрина (Куклова) Анастасия

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Большая Шильна, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куклова) Анифия

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Дойникова (Куклова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Большая Шильна, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1865

Сын: Куклов Яков

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
02.10.1868

Дочь: (Куклова) Евлампия

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
09.07.1873

Сын: Куклова Гавриил

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1876

Дочь: (Куклова) Анна

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Смерть
1909
Причина смерти: от удушья

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