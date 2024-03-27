Гершевич Рива
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти26.04.1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Самсон
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Гершевич Иуда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малка
Отец ребёнка: Гершевич Иуда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фейга
Отец ребёнка: Гершевич Иуда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гершевич Миней
Отец ребёнка: Гершевич Иуда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамзон Блюма
Отец ребёнка: Гершевич Иуда
Смерть
26.04.1944