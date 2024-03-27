Гершевич Рива — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГершевич Рива

Гершевич Рива

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

26.04.1944

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Самсон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Гершевич Моисей Иудович

Отец ребёнка: Гершевич Иуда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малка

Отец ребёнка: Гершевич Иуда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фейга

Отец ребёнка: Гершевич Иуда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гершевич Миней

Отец ребёнка: Гершевич Иуда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамзон Блюма

Отец ребёнка: Гершевич Иуда

Смерть
26.04.1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close