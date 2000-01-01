Владимирова (Иванова) Степанида (Тимофеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Иванова) Степанида (Тимофеевна)

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Место рождения

д.Черепово, Судогодский район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Черепово, Судогодский район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Василий Васильевич

Смерть
?.08.1965
Похороны
Неизвестно
Князь-Владимирское кладбише
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