Владимирова (Иванова) Степанида (Тимофеевна)
Место рожденияд.Черепово, Судогодский район, Владимирская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Черепово, Судогодский район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1965
Похороны
Неизвестно
Князь-Владимирское кладбише