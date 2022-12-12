Романова Дарья
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
14.11.1886
Сын: Романов Филипп
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
14.03.1889
Сын: Романов Алексей
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
02.01.1891
Сын: Романов Иоанн
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
24.09.1892
Сын: Романов Сергей
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
12.10.1894
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
23.11.1895
Сын: Романов Петр
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
05.08.1897
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
09.11.1899
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Романов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Илья
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от брюшного тифа