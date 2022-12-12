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Романова Дарья

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Место рождения

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Андрей

Мать: не указана

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Романов Илья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1886

Сын: Романов Филипп

Отец ребёнка: Романов Илья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1889

Сын: Романов Алексей

Отец ребёнка: Романов Илья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1891

Сын: Романов Иоанн

Отец ребёнка: Романов Илья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1892

Сын: Романов Сергей

Отец ребёнка: Романов Илья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1894

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Романов Илья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1895

Сын: Романов Петр

Отец ребёнка: Романов Илья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1897

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Романов Илья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1899

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Романов Илья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Илья

Смерть
Неизвестно
Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Причина смерти: от брюшного тифа
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