Усов Иван Савин
Место рождения
Дата рожденияМежду 1726 и 1727
Дата смерти09.02.1803 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1726 и 1727
Отец: Усов Сава
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Харитина Егорова
Место жительства
1745
Рождение ребёнка
1756
Сын: Усов Иван Иванов
Мать ребёнка: Усова Харитина Егорова
Исповедные росписи церквей: Покровской Новоудинской слободы, Архангельской Уянской слободы, Ильинской Куйтунской слободы, Зосимо – Савватееевской Падунского погоста, Ильинской Большеокинского погоста,... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Сын: Усов Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Усова Харитина Егорова
Год рождения определён исходя из возраста (36л) указаннного в ИВ1795г
Место жительства
1795
Исповедные росписи церквей: Покровской Новоудинской слободы, Архангельской Уянской слободы, Ильинской Куйтунской слободы, Зосимо – Савватееевской Падунского погоста, Ильинской Большеокинского погоста... Показать все
Смерть
09.02.1803 ст.
Умер в возрасте 76 лет от горячки