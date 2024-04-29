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Усов Иван Савин

Место рождения

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Между 1726 и 1727

Дата смерти

09.02.1803 ст.

Пол

Мужской

Отец

1684 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1726 и 1727

Отец: Усов Сава

Мать: не указана

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Харитина Егорова

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
1745
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Усов Иван Иванов

Мать ребёнка: Усова Харитина Егорова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Исповедные росписи церквей: Покровской Новоудинской слободы, Архангельской Уянской слободы, Ильинской Куйтунской слободы, Зосимо – Савватееевской Падунского погоста, Ильинской Большеокинского погоста,... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Усов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Усова Харитина Егорова

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения определён исходя из возраста (36л) указаннного в ИВ1795г
Место жительства
1795
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Исповедные росписи церквей: Покровской Новоудинской слободы, Архангельской Уянской слободы, Ильинской Куйтунской слободы, Зосимо – Савватееевской Падунского погоста, Ильинской Большеокинского погоста... Показать все
Смерть
09.02.1803 ст.
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Умер в возрасте 76 лет от горячки

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