Мосалева (Зайцева) Мария Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1943
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Зайцев Трифон Пантелеевич
Мать: Зайцева Мария
Рождение ребёнка
12.06.1906
Дочь: Кокунова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Мосалев Сергей Васильевич
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Охеево, Муромский муниципальный район, Владимирская область