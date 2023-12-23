Мосалева (Зайцева) Мария Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосалева (Зайцева) Мария Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Зайцев Трифон Пантелеевич

Мать: Зайцева Мария

Рождение ребёнка
12.06.1906

Дочь: Кокунова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Мосалев Сергей Васильевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосалев Сергей Васильевич

Смерть
1943
Охеево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
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