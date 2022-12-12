Махровский Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махровский Геннадий Иванович

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Место рождения

Контеево, Буйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

30.09.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Контеево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1857 по 1866
Контеево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1866 по 1877
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1877 по 1881
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1881 по 1919
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
30.09.1919
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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