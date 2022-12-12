Махровский Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти30.09.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1857 по 1866
Место жительства
С 1866 по 1877
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1877 по 1881
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1881 по 1919
Смерть
30.09.1919