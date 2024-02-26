Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Наталия Герасимова (Вна)
Отец ребёнка: Герасим Архип (Ов)
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Герасим Архип (Ов)
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Архип (Ов)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно