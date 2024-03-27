Родовский Исай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодовский Исай

Родовский Исай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Родовский Израиль

Мать: Хана

Рождение ребёнка
02.04.1906

Сын: Родовский Израиль Исаевич

Мать ребёнка: Родовский Хана

г.Верхнеудинск Республика Бурятия
Рождение ребёнка
21.12.1909

Сын: Родовский Абрам

Мать ребёнка: Родовский Хана

г.Верхнеудинск. Бурятия
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ревекка

Мать ребёнка: Родовский Хана

פולין
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: DEAT
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close