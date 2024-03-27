Родовский Исай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Родовский Израиль
Мать: Хана
Рождение ребёнка
02.04.1906
Сын: Родовский Израиль Исаевич
Мать ребёнка: Родовский Хана
г.Верхнеудинск Республика Бурятия
Рождение ребёнка
21.12.1909
Сын: Родовский Абрам
Мать ребёнка: Родовский Хана
г.Верхнеудинск. Бурятия
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ревекка
Мать ребёнка: Родовский Хана
פולין
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: DEAT