Степан Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Донаурово
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