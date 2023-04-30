Солодовникова (Арбузова) Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.1995
Дочь: Воротникова Виктория ВЛАДИМИРОВНА
Отец ребёнка: Солодовников Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
13.01.2005
Дочь: Солодовникова Валерия ВЛАДИМИРОВНА
Отец ребёнка: Солодовников Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно