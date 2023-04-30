Солодовникова (Арбузова) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовникова (Арбузова) Лариса Николаевна

Солодовникова (Арбузова) Лариса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1995

Дочь: Воротникова Виктория ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Солодовников Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
13.01.2005

Дочь: Солодовникова Валерия ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Солодовников Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Владимир Сергеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close