Крутиков Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутиков Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Филяево, Авнегская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

02.01.1902

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Филяево, Авнегская волость, Грязовецкий уезд
Место жительства
С 1917 по 1921
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1931 по 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1932 по 1933
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1933 по 1934
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1934 по 1936
Павловск, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1936 по 1962
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1962
Москва, город федерального значения Москва
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