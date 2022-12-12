Крутиков Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1902
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1921
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1931 по 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1932 по 1933
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1933 по 1934
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1934 по 1936
Павловск, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1936 по 1962
Смерть
1962