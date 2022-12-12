Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.08.1800 ст.

Муж: Афанасий Денисович

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.04.1803 ст.

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Денисович

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.11.1806 ст.

Сын: Спиридон Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Денисович

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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