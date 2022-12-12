Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1800 ст.
Муж: Афанасий Денисович
Рождение ребёнка
01.04.1803 ст.
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Денисович
Рождение ребёнка
06.11.1806 ст.
Сын: Спиридон Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Денисович
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно