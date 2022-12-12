Чередова Мария Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Мария Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Чередов Ефим Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Кириллов

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Чередов Борис Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Кириллов

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Чередов Иван Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Кириллов

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Чередов Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Кириллов

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Кириллов

Смерть
До 1816
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