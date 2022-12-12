Чередова Мария Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Чередов Ефим Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Чередов Борис Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Чередов Иван Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Чередов Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1816