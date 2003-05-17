Карпенко Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1923
Дата смерти17.05.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1946
Сын: Карпенко Валерий Григорьевич
Отец ребёнка: Карпенко Григорий Маркович
Рождение ребёнка
26.12.1952
Сын: Карпенко Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Карпенко Григорий Маркович
Смерть
17.05.2003