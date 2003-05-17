Карпенко Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1923

Дата смерти

17.05.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЕ
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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1946

Сын: Карпенко Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: Карпенко Григорий Маркович

Рождение ребёнка
26.12.1952

Сын: Карпенко Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Карпенко Григорий Маркович

Смерть
17.05.2003

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