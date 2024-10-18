Мальцева (Игумнова) Мария Даниловна 17.04.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Мальцева (Игумнова) Мария Даниловна

Автор
ЮС
Сомова Ю.

женский, родилась 17.04.1926, Грязевская, Нолинский уезд, Вятская губерния

умерла 06.04.1995, Серов, Серовский, Свердловская область

Отец
Игумнов Данил Федорович06.12.1897 г.р.
Мать
Игумнова Анна Илинична31.01.1904 г.р.
Супруги
Мальцев Иван Дмитриевич01.02.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1926

Отец: Игумнов Данил Федорович

Мать: Игумнова Анна Илинична

Грязевская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальцев Иван Дмитриевич

Серов, Серовский, Свердловская область

Смерть
06.04.1995
Серов, Серовский, Свердловская область

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