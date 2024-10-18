Мальцева (Игумнова) Мария Даниловна
женский, родилась 17.04.1926, Грязевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
умерла 06.04.1995, Серов, Серовский, Свердловская область
ОтецИгумнов Данил Федорович06.12.1897 г.р.
МатьИгумнова Анна Илинична31.01.1904 г.р.
Супруги
Мальцев Иван Дмитриевич01.02.1927 г.р.
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Рождение
17.04.1926
Отец: Игумнов Данил Федорович
Мать: Игумнова Анна Илинична
Грязевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальцев Иван Дмитриевич
Серов, Серовский, Свердловская область
Смерть
06.04.1995
Серов, Серовский, Свердловская область