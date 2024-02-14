Абдуллин Хамзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллин Хамзя

Место рождения

д.Ключищи,

Дата рождения

1913

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Аллямова) Золхиджа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Аллямова) Золхиджа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Аллямова) Золхиджа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Аллямова) Золхиджа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Аллямова) Золхиджа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Аллямова) Золхиджа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Аллямова) Золхиджа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Аллямова) Золхиджа

Смерть
1993

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