Маленков Георгий Максимилианович
Место рождения
Дата рождения08.01.1902
Дата смерти14.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1902
Место жительства
С 1920 по 1920
Туркестанский край
Место жительства
С 1921
Место жительства
С 1949 по 1952
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1953
Место жительства
С 1957
г. Усть-Каменогорск, Казахская ССР
Смерть
14.01.1988
Место жительства
По 1988