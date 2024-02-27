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Путятин Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

20.11.1774 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Путятин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Путятина Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Путятин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Путятина Дарья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путятина Дарья Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, премьер-майор
Смерть
20.11.1774 ст.
село Збоево, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 15715 - Метрическая книга церквей Старицкого, Ржевского и Зубцовского уездов на 1774 г., Л. 304
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