Путятин Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти20.11.1774 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Путятин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Путятина Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Путятин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Путятина Дарья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путятина Дарья Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, премьер-майор
Смерть
20.11.1774 ст.
село Збоево, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 15715 - Метрическая книга церквей Старицкого, Ржевского и Зубцовского уездов на 1774 г., Л. 304