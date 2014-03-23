Сачковская (Искрицкая) Александра Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1917
Дата смерти23.03.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сачковский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сачковский Михаил Иванович
Смерть
23.03.2014