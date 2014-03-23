Сачковская (Искрицкая) Александра Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачковская (Искрицкая) Александра Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1917

Дата смерти

23.03.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачковский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачковский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачковский Михаил Иванович

Смерть
23.03.2014

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