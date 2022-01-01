Крашенинникова (Кузнецова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинникова (Кузнецова) Нина Васильевна

Место рождения

Микляиха, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

23.04.1942

Дата смерти

?.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1942

Отец: Кузнецов Василий

Мать: Афанасьева Наталья Александровна

Микляиха, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.06.1962

Дочь: Андреева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Крашенинников Алексей Александрович

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.08.1963

Дочь: Крашенинникова Хватова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Крашенинников Алексей Александрович

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
?.01.2022
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