Крашенинникова (Кузнецова) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.04.1942
Дата смерти?.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1942
Отец: Кузнецов Василий
Рождение ребёнка
11.06.1962
Дочь: Андреева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Крашенинников Алексей Александрович
Рождение ребёнка
27.08.1963
Дочь: Крашенинникова Хватова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Крашенинников Алексей Александрович
Смерть
?.01.2022