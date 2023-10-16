Путилина Евдокия Меркуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1798
Дочь: (Путилина) Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Путилин Максим Иванович
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область