Путилина Евдокия Меркуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилина Евдокия Меркуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путилин Максим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путилин Максим Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1798

Дочь: (Путилина) Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Путилин Максим Иванович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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