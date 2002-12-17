Окольничникова (Денисова) Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1925
Дата смерти17.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1925
Рождение ребёнка
26.12.1950
Сын: Окольничников Виктор Викторович
Отец ребёнка: Окольничников Виктор Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Окольничников Виктор Иванович
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Развод
Неизвестно
Смерть
17.12.2002