Окольничникова (Денисова) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкольничникова (Денисова) Елена Дмитриевна

Окольничникова (Денисова) Елена Дмитриевна

Место рождения

Маслянка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

26.05.1925

Дата смерти

17.12.2002

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1925

Отец: Денисов Дмитрий Степанович

Мать: Денисова Феодосия Георгиева

Маслянка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.12.1950

Сын: Окольничников Виктор Викторович

Отец ребёнка: Окольничников Виктор Иванович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
12.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окольничников Виктор Иванович

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Развод
Неизвестно

Муж: Окольничников Виктор Иванович

Смерть
17.12.2002
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close