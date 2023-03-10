Морозова Пелагея Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Пелагея Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

До 1913

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1875

Муж: Морозов Никифор Григорьевич

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1886

Сын: Морозов Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Морозов Никифор Григорьевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.12.1890

Сын: Морозов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Морозов Никифор Григорьевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1893

Сын: Морозов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Морозов Никифор Григорьевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1896

Сын: Морозов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Морозов Никифор Григорьевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1913
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