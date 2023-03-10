Морозова Пелагея Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиДо 1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.05.1875
Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1886
Сын: Морозов Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Морозов Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
25.12.1890
Сын: Морозов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Морозов Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
26.09.1893
Сын: Морозов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Морозов Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
17.01.1896
Сын: Морозов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Морозов Никифор Григорьевич
Смерть
До 1913