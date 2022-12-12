Добровольская Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская Елена Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

В исповедной ведомости за 1837 год указан возраст Елены Семёновны 23 года. Отсюда вычислен год рождения.
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Галицкая Марьяна Семеновна

Отец ребёнка: Добровольский Семен Васильевич

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Добровольский Федор Семенович

Отец ребёнка: Добровольский Семен Васильевич

Винаровка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добровольский Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
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