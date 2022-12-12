Добровольская Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
В исповедной ведомости за 1837 год указан возраст Елены Семёновны 23 года. Отсюда вычислен год рождения.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Галицкая Марьяна Семеновна
Отец ребёнка: Добровольский Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Добровольский Федор Семенович
Отец ребёнка: Добровольский Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно