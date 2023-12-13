Киселева Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1988
Рождение ребёнка
11.12.2010
Дочь: Киселева Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Киселев Андрей Александрович
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
23.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
06.02.2015
Дочь: Киселева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Киселев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
26.08.2022
Дочь: Киселева Алиса Андреевна
Отец ребёнка: Киселев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
26.08.2022
Дочь: Киселева Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Киселев Андрей Александрович