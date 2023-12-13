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Киселева Елена Владимировна

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Место рождения

Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

11.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1988

Отец: Шестаков Владимир Евгеньевич

Мать: Шихалеева Елена Михайловна

Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
11.12.2010

Дочь: Киселева Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Киселев Андрей Александрович

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
23.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Андрей Александрович

Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
06.02.2015

Дочь: Киселева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Киселев Андрей Александрович

Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
26.08.2022

Дочь: Киселева Алиса Андреевна

Отец ребёнка: Киселев Андрей Александрович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.08.2022

Дочь: Киселева Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Киселев Андрей Александрович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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