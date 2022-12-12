Лесникова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесникова Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Лесников Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Лесников Алексей Филиппович

Пермь, Пермский, Пермский край
в записи мк о браке указано, что Лесников П.А. прибыл из Пермской губернии, Соликамского уезда, Егвинской волости, дер. Надова (вероятно Васюгановского общества)
Место жительства
1917
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесников Алексей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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