Лесникова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Лесников Алексей Филиппович
Пермь, Пермский, Пермский край
в записи мк о браке указано, что Лесников П.А. прибыл из Пермской губернии, Соликамского уезда, Егвинской волости, дер. Надова (вероятно Васюгановского общества)
Место жительства
1917
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно