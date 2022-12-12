Вдовин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВдовин Александр Васильевич

Вдовин Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

19.11.1912

Дата смерти

03.02.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1912

Отец: Вдовин Василий Сергеевич

Мать: Вдовина Анна Сергеевна

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Грузинский погост, собор Андрея Первозванного (с.Грузино Грузинской волости, Новгородского уезда) Фонд 492 оись 2,9,20,28
Военная служба
С 26.06.1941 по 27.12.1946
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Военная служба
С ?.06.1941 по 11.03.1942
воинская часть 81сп 54 сд
Военная награда
05.07.1943
Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1912 Место призыва: Чудовский РВК, Ленинградская обл., Чудовский р-н Воинское звание: ефрейтор Воинская часть: 81 сп 54 сд Даты подвига: 11.... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.03.1944
Волхово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1913 Место рождения: Новгородская обл., Чудовский р-н, д. Березовец Дата призыва: 26.06.1941 Чудовский РВК, Новгородская обл. Дата призыва: 26.06.1941 ... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Дата рождения: __.__.1912 Воинское звание: мл. лейтенант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование н... Показать все
Военная служба
18.08.1945
воинская часть 535сп 384сд 25А
Военная награда
30.08.1945
Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1912 Место призыва: Чудовский РВК, Новгородская обл., Чудовский р-н Дата поступления на службу: 24.06.1941 Воинское звание: мл. лейтенант Во... Показать все
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией» Наградной документ Дата рождения: __.__.1912 Воинское звание: мл. лейтенант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За победу над Японией» Дата до... Показать все
Работа или профессия
14.03.1947
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Принят на должность зав.подсобным хозяйством Леспромхоза (Чудовского)
Работа или профессия
11.11.1947
Трегубово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
назначен зав. обозом Трегубовского л/пункта (лесозаготовительного пункта)
Бракосочетание
13.11.1950

Жена: Вдовина Зента Вольдемаровна

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
20.07.1951
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Перевести на Сп-Полистский лесопункт на должность совхоза л/пункта
Рождение ребёнка
06.11.1951

Дочь: Рыдзелева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Вдовина Зента Вольдемаровна

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
03.02.1952
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Погиб - несчастный случай на ж.д. транспорте
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close