Вдовин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1912
Дата смерти03.02.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1912
Отец: Вдовин Василий Сергеевич
Мать: Вдовина Анна Сергеевна
Грузинский погост, собор Андрея Первозванного (с.Грузино Грузинской волости, Новгородского уезда) Фонд 492 оись 2,9,20,28
Военная служба
С 26.06.1941 по 27.12.1946
Военная служба
С ?.06.1941 по 11.03.1942
воинская часть 81сп 54 сд
Военная награда
05.07.1943
Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1912 Место призыва: Чудовский РВК, Ленинградская обл., Чудовский р-н Воинское звание: ефрейтор Воинская часть: 81 сп 54 сд Даты подвига: 11.... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.03.1944
Волхово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1913 Место рождения: Новгородская обл., Чудовский р-н, д. Березовец Дата призыва: 26.06.1941 Чудовский РВК, Новгородская обл. Дата призыва: 26.06.1941 ... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Дата рождения: __.__.1912 Воинское звание: мл. лейтенант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование н... Показать все
Военная служба
18.08.1945
воинская часть 535сп 384сд 25А
Военная награда
30.08.1945
Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1912 Место призыва: Чудовский РВК, Новгородская обл., Чудовский р-н Дата поступления на службу: 24.06.1941 Воинское звание: мл. лейтенант Во... Показать все
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией» Наградной документ Дата рождения: __.__.1912 Воинское звание: мл. лейтенант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За победу над Японией» Дата до... Показать все
Работа или профессия
14.03.1947
Принят на должность зав.подсобным хозяйством Леспромхоза (Чудовского)
Работа или профессия
11.11.1947
Трегубово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
назначен зав. обозом Трегубовского л/пункта (лесозаготовительного пункта)
Бракосочетание
13.11.1950
Работа или профессия
20.07.1951
Перевести на Сп-Полистский лесопункт на должность совхоза л/пункта
Рождение ребёнка
06.11.1951
Дочь: Рыдзелева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Вдовина Зента Вольдемаровна
Смерть
03.02.1952
Погиб - несчастный случай на ж.д. транспорте