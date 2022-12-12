Гаврикова (Федорова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Федорова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Иван

Мать: Федорова Наталья

Рождение ребёнка
27.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Зинаида

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Григорий

Смерть
Неизвестно
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