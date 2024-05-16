Носова Устина Артемьевна 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носова Устина Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
16.12.1919

Дочь: Носова Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Носов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
29.05.1924

Дочь: Носова Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Носов Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно

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