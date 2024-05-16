Носова Устина Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1919
Дочь: Носова Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Носов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
29.05.1924
Дочь: Носова Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Носов Константин Николаевич
Смерть
Неизвестно