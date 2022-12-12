Тарасов Филимон (Фолимон) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Филимон (Фолимон) Андреевич

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Место рождения

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

С 1777 по 1784 ст.

Дата смерти

Около 1833 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1777 по 1784 ст.

Отец: Тарасов Андрей Тарасов

Мать: Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
С 1800 по 1803 ст.

Жена: Тарасова Дарья Борисовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Тарасов Иван больший Филимонович

Мать ребёнка: Тарасова Дарья Борисовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Тарасов Василий Филимонович

Мать ребёнка: Тарасова Дарья Борисовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Аграфена Филимоновна

Мать ребёнка: Тарасова Дарья Борисовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Тарасов Андрей Филимонович

Мать ребёнка: Тарасова Дарья Борисовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
24.08.1813 ст.

Жена: Тарасова Прасковья Трофимовна

Борисово, Можайский, Московская область
ц. Рождественская, Борисов-Городок
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Наталья Филимоновна

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Трофимовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
С 1815 по 1816 ст.

Сын: Тарасов Пётр Филимонович

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Трофимовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
18.01.1817 ст.

Сын: Тарасов Иван меньшой Филимонович

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Трофимовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
С 1818 по 1822 ст.

Дочь: Тарасова Наталья Филимоновна

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Трофимовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1820 ст.

Сын: Тарасов Пётр Филимонович

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Трофимовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: Тарасова Федосья Филимоновна

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Трофимовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Около 1833 ст.
Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
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