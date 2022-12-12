Тарасов Филимон (Фолимон) Андреевич
Место рождения
Дата рожденияС 1777 по 1784 ст.
Дата смертиОколо 1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1777 по 1784 ст.
Бракосочетание
С 1800 по 1803 ст.
Жена: Тарасова Дарья Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Тарасов Иван больший Филимонович
Мать ребёнка: Тарасова Дарья Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Тарасов Василий Филимонович
Мать ребёнка: Тарасова Дарья Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Аграфена Филимоновна
Мать ребёнка: Тарасова Дарья Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Сын: Тарасов Андрей Филимонович
Мать ребёнка: Тарасова Дарья Борисовна
Бракосочетание
24.08.1813 ст.
Борисово, Можайский, Московская область
ц. Рождественская, Борисов-Городок
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Наталья Филимоновна
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
С 1815 по 1816 ст.
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
18.01.1817 ст.
Сын: Тарасов Иван меньшой Филимонович
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
С 1818 по 1822 ст.
Дочь: Тарасова Наталья Филимоновна
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
05.06.1820 ст.
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Дочь: Тарасова Федосья Филимоновна
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Трофимовна
Смерть
Около 1833 ст.
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)