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Агеев Иван Алексеевич

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Место рождения

Сингерь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

25.12.1919

Дата смерти

03.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1919

Отец: Агеев Алексей

Мать: Агеева Мария Ивановна

Сингерь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
16.09.1939
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Был призван Вязниковским РВК, Ивановской обл., Вязниковского р-на. Архивный документhttps://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok2067891/
Рождение ребёнка
11.07.1947

Сын: Агеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Агеева Клавдия Васильевна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.05.1949

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Агеева Клавдия Васильевна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.02.1956

Дочь: Тутуева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Агеева Клавдия Васильевна

Ефимьево, Нагуевская волость, Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агеева Клавдия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1510219961/
Демобилизация
Неизвестно
Смерть
03.07.1993
Ефимьево, Нагуевская волость, Вязниковский уезд
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