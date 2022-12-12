Агеев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1919
Дата смерти03.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1919
Отец: Агеев Алексей
Мать: Агеева Мария Ивановна
Военная служба
16.09.1939
Был призван Вязниковским РВК, Ивановской обл., Вязниковского р-на. Архивный документhttps://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok2067891/
Рождение ребёнка
11.07.1947
Мать ребёнка: Агеева Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
20.05.1949
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Агеева Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
26.02.1956
Дочь: Тутуева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Агеева Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1510219961/
Демобилизация
Неизвестно
Смерть
03.07.1993