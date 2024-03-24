Брехов Дмитрий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1936
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1936
Отец: Брехов Матвей Романович
Мать: Брехова Марина Никитична
Рождение ребёнка
24.08.1960
Дочь: Бабич Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Брехова Валентина Егоровна
Ловягин, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017