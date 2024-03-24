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Брехов Дмитрий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1936

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1936

Отец: Брехов Матвей Романович

Мать: Брехова Марина Никитична

Рождение ребёнка
24.08.1960

Дочь: Бабич Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Брехова Валентина Егоровна

Ловягин, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брехова Валентина Егоровна

Смерть
2017
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