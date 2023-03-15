Барменкова Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барменкова Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саша

Мать ребёнка: Барменкова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: Барменкова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пармен

Мать ребёнка: Барменкова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аленсандра

Мать ребёнка: Барменкова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Барменкова Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барменкова Ксения

Смерть
Неизвестно
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