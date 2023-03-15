Барменкова Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саша
Мать ребёнка: Барменкова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Барменкова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пармен
Мать ребёнка: Барменкова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аленсандра
Мать ребёнка: Барменкова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Барменкова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барменкова Ксения
Смерть
Неизвестно