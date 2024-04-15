Кулагина (Щербакова) Наталия Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагина (Щербакова) Наталия Давидовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Кровное, Сумська область
Восприемник
01.05.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Мавра Павловна Ковалева
Восприемник
21.09.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Кондратий Федорович Белокур
Восприемник
29.05.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Феодосия Александровна Василега
Восприемник
13.12.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Лукья Николаевна Щербакова
Восприемник
09.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Николаевна Гончаренко
Восприемник
22.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Ефимович Ковалев
Бракосочетание
22.05.1895 ст.

Муж: Кулагин Петр Дмитриевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR3P?i=24&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
17.10.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Артемий Николаевич Щербаков
Восприемник
23.02.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Поликарп Николаевич Щербаков
Место жительства
Неизвестно
Украина, Харьков, Сумская область, Шарапов хутор
Смерть
Неизвестно
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