Кулагина (Щербакова) Наталия Давидовна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Восприемник
01.05.1890 ст.
Мавра Павловна Ковалева
Восприемник
21.09.1890 ст.
Кондратий Федорович Белокур
Восприемник
29.05.1892 ст.
Феодосия Александровна Василега
Восприемник
13.12.1892 ст.
Лукья Николаевна Щербакова
Восприемник
09.01.1894 ст.
Матрона Николаевна Гончаренко
Восприемник
22.01.1894 ст.
Григорий Ефимович Ковалев
Бракосочетание
22.05.1895 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR3P?i=24&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
17.10.1901 ст.
Артемий Николаевич Щербаков
Восприемник
23.02.1903 ст.
Поликарп Николаевич Щербаков
Место жительства
Неизвестно
Украина, Харьков, Сумская область, Шарапов хутор
Смерть
Неизвестно