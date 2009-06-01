Костерин Виктор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1933
Дата смерти01.06.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1933
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.09.1959
Дочь: Костерина Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Костерина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костерин Валерий Викторович
Мать ребёнка: Костерина Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.2009
гор. Климовск Московской обл.