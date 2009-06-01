Костерин Виктор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костерин Виктор Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1933

Дата смерти

01.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1933

Отец: не указан

Мать: Костерина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
15.09.1959

Дочь: Костерина Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Костерина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костерин Валерий Викторович

Мать ребёнка: Костерина Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костерина Александра Алексеевна

Смерть
01.06.2009
гор. Климовск Московской обл.
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