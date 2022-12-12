Виноградова Василиса Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Василиса Филипповна

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Место рождения

Лесниково, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лесниково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1947
Москва, город федерального значения Москва
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