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Филиппов Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
21.03.1997

Дочь: Паршукова Кристина Яковлевна

Мать ребёнка: Филиппова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
17.10.1999

Сын: Филиппов Владислав Яковлевич

Мать ребёнка: Филиппова Ольга Федоровна

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