Филиппов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1997
Дочь: Паршукова Кристина Яковлевна
Мать ребёнка: Филиппова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
17.10.1999
Сын: Филиппов Владислав Яковлевич
Мать ребёнка: Филиппова Ольга Федоровна