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Маркова Зоя Васильевна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

19.09.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1928

Отец: Марков Василий

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеренко Николай

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
01.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеренко Николай

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно

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