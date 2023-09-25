Маркова Зоя Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.09.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1928
Отец: Марков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нестеренко Николай
Рождение ребёнка
01.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нестеренко Николай
Смерть
Неизвестно