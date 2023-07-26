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Косенко Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1972

Дочь: Михайленко (Косенко) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Косенко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
29.07.1975

Сын: Косенко Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Косенко Владимир Иванович

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