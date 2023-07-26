Косенко Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1972
Дочь: Михайленко (Косенко) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Косенко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1975
Сын: Косенко Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Косенко Владимир Иванович